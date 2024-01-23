Хуситы заявили, что США и Британия нанесли 18 авиаударов по Йемену

Соединенные Штаты и Великобритания вновь атаковали Йемен, рассказал представитель хуситов Яхья Сариа в социальной сети X.

По словам Сариа, всего было нанесено 18 авиаударов. Он уточнил, что 12 ударов пришлись по городу Сана, 3 удара – по провинции Ходейда, 2 – по провинции Таиз, 1 – по провинции Эль-Байда.

Ранее о новых ударах сообщили СМИ. Уточнялось, что для атаки использовались ракеты Tomahawk, запущенные с кораблей. Кроме того, по складам и пусковым установкам хуситов были нанесены авиаудары с истребителей. Всего атаке подверглись восемь объектов движения.