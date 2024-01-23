Трамп пообещал развернуть над США «Железный купол»

Бывший американский лидер США Дональд Трамп намерен развернуть над страной систему противоракетной обороны (ПРО) по типу «Железного купола» в Израиле в случае победы на президентских выборах, которые пройдут в ноябре.

Трамп, выступая перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир, где во вторник состоятся первые праймериз претендентов на участие в президентской гонке от Республиканской партии, заявил, что построит «Железный купол» над страной, а именно созданную в США современную систему ПРО, передает ТАСС.

По его словам, США делают системы ПРО для других стран, но не для себя. Трамп отметил, что экс-президент США Рональд Рейган предлагал сделать это много лет назад, но тогда не было необходимых технологий, сейчас же они есть. Он попытался сымитировать работу нового «Железного купола», использовав слова «бум», «вжух» «динь-динь», чем вызвал смех публики.