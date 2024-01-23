Взрывы на Украине: главное

Утром во вторник, 23 января, на всей территории Украины объявили воздушную тревогу, позже в нескольких украинских регионах сообщили о взрывах и работе ПВО. «Рамблер» собрал главные новости об этом.

Киев

Утром 23 января мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале сообщил о взрывах в городе и призвал горожан оставаться в укрытиях. В киевской администрации сообщили, что в городе работает ПВО.

Позже Кличко заявил, что в Святошинском районе Киева загорелось здание и автомобили, а в Печерском районе начался пожар в нежилом здании.

Харьков

Мэр Харькова Игорь Терехов утром во вторник сообщил о серии взрывов в городе. По его данным, в одной из частей Киевского района города нет света и частично воды.

Начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов заявил, что в регионе загорелся газопровод.

Другие города

Украинские СМИ и чиновники также сообщили о взрывах в Киевской области, в Павлограде, Житомире, Сумах и в Шостке (Сумская область).

В оперативном командовании польской армии сообщили, что утром 23 января Польша и ее союзники подняли в воздух свои самолеты. Польские военные заявили об «интенсивной деятельности дальней авиации России».