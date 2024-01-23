Польша подняла военные самолеты из-за активности российской авиации

Польше и ее союзникам пришлось поднять в воздух самолеты якобы в связи с активностью дальней авиации России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативное командование Вооруженных сил (ВС) Польши.

Командование ВС Польши опубликовало соответствующий пост в X (ранее Twitter). Командование утверждает, что в настоящее время «наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации». Оно предупредило о том, что власти активировали польскую и союзную авиацию. И это, как уточняет командирование, может повлечь за собой повышение уровня шума, особенно в юго-восточной части страны.

Польша уже принимала подобное решение в январе. В конце прошлого года оперативное командование проинформировало о нарушении польских воздушных границ неизвестным объектом.

В Генштабе ВС Польши сообщили, что в воздушном пространстве страны зафиксирована российская ракета. При этом каких-либо доказательств этому заявлению польская сторона не предоставила.