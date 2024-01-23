Эстонский генерал пожаловался на русскоязычный батальон
Командир дивизии Сил обороны Эстонии генерал Вейко-Велло Пальм пожаловался на преобладание русскоязычных солдат в одном из батальонов. В интервью газете Sakala он заявил, что к этой «проблеме» привела предоставленная новобранцам возможность выбирать место службы.
По словам Пальма, военнослужащие из восточных городов Эстонии, вроде Йыхви, Кохтла-Ярве и Нарвы предпочитали служить рядом с домом. В результате в один момент в Вируском батальоне стало больше русскоязычных солдат, чем эстоноязычных. Сейчас новобранцы, чьим языком общения «не является эстонский», приезжают в этот батальон преимущественно из Таллина.
При этом командир добавил, что сейчас этим вопросом занимаются и больше рассредоточивают солдат. Пальм подчеркнул, что в батальоне с не знающими эстонский военными «по-русски не говорят».
Напомним, что ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что правительство собирается прекратить финансирование образования на русском языке для перехода к единой эстонской школе. При этом в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) заявили, что серьезное ограничение возможностей образования на русском языке в Эстонии противоречит международным договоренностям в сфере соблюдения прав человека.