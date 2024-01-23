Эстонский генерал пожаловался на русскоязычный батальон

Командир дивизии Сил обороны Эстонии генерал Вейко-Велло Пальм пожаловался на преобладание русскоязычных солдат в одном из батальонов. В интервью газете Sakala он заявил, что к этой «проблеме» привела предоставленная новобранцам возможность выбирать место службы.

По словам Пальма, военнослужащие из восточных городов Эстонии, вроде Йыхви, Кохтла-Ярве и Нарвы предпочитали служить рядом с домом. В результате в один момент в Вируском батальоне стало больше русскоязычных солдат, чем эстоноязычных. Сейчас новобранцы, чьим языком общения «не является эстонский», приезжают в этот батальон преимущественно из Таллина.

При этом командир добавил, что сейчас этим вопросом занимаются и больше рассредоточивают солдат. Пальм подчеркнул, что в батальоне с не знающими эстонский военными «по-русски не говорят».