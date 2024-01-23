Губернатор объяснил громкие звуки в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил громкие звуки в центре города тренировками расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО). Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Громкие звуки в центре города – это в районе Северного мола Черноморский флот проводит обучение расчетов ППДО", – указано в сообщении.

Подобное заявление Развожаев делал и в августе прошлого года. Тогда учения флота проходили на Южном и Северном молах. На тренировках также отрабатывалась стрельба из разных видов стрелкового вооружения.