Мобилизация: последние новости на сегодня 23 января 2024 о частичной мобилизации в России
В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 23 января 2024, в материале «Рамблера».
Окопные свечи, массети, носилки: как жители России поддерживают участников СВО
Волонтеры со всей России наращивают масштабы поддержки бойцов, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции, сообщает телеканал «Звезда».
Неравнодушные жители Кубани, Урала, Хабаровского края объединяются, чтобы российские военнослужащие на передовой могли ощутить тепло родного дома.
Поддерживают бойцов и в Мурманской области.
В Курганской области установили баннер в память о погибшем бойце СВО
В Петуховском муниципальном округе Курганской области установили баннер в память о Жумабае Раизове, который погиб в ходе специальной военной операции, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на главу округа Антона Волкова.
По его словам, на въезде в город Петухово установлен баннер в память о земляке.
Боец был награжден орденом Мужества посмертно, также ему присвоено звание Героя РФ.
Центр «Наследие» направил более 300 тонн гуманитарной помощи бойцам СВО
С начала специальной военной операции центр «Наследие» в рамках программы «Наследие Донбасса» имени воина-интернационалиста Александра Спиридонова передал более 300 тонн гуманитарной помощи военнослужащим, сообщает газета «Взгляд».
В настоящее время продолжается работа, направленная на оказание помощи солдатам, участникам спецоперации, находящимся на переднем крае боевых действий.
Центром «Наследие» совместно с Троице-Одигитриевским ставропигиальным женским монастырем Зосимова пустынь воинам – участникам СВО направлено более 50 тонн гуманитарного груза. Также солдатам был передан груз с лекарственными препаратами и медицинскими изделиями.