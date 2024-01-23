Мобилизация: последние новости на сегодня 23 января 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 23 января 2024, в материале «Рамблера».

Окопные свечи, массети, носилки: как жители России поддерживают участников СВО

Волонтеры со всей России наращивают масштабы поддержки бойцов, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции, сообщает телеканал «Звезда».

Неравнодушные жители Кубани, Урала, Хабаровского края объединяются, чтобы российские военнослужащие на передовой могли ощутить тепло родного дома.

Поддерживают бойцов и в Мурманской области.

В Курганской области установили баннер в память о погибшем бойце СВО

В Петуховском муниципальном округе Курганской области установили баннер в память о Жумабае Раизове, который погиб в ходе специальной военной операции, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на главу округа Антона Волкова.

По его словам, на въезде в город Петухово установлен баннер в память о земляке.

Боец был награжден орденом Мужества посмертно, также ему присвоено звание Героя РФ.

Центр «Наследие» направил более 300 тонн гуманитарной помощи бойцам СВО

С начала специальной военной операции центр «Наследие» в рамках программы «Наследие Донбасса» имени воина-интернационалиста Александра Спиридонова передал более 300 тонн гуманитарной помощи военнослужащим, сообщает газета «Взгляд».

В настоящее время продолжается работа, направленная на оказание помощи солдатам, участникам спецоперации, находящимся на переднем крае боевых действий.