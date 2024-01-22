Хуситы сообщили об ударе по судну США в Аденском заливе

Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» заявило, что нанесло удар по грузовому судну Ocean Jazz в Аденском заливе, которое принадлежит Военно-морским силам США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военного представителя группировки Яхью Сариа.

По его словам, атака была совершена противокорабельными ракетами.

«Военно-морские силы Йемена провели в Аденском заливе операцию против американского военного грузового судна Ocean Jazz», — добавил Сариа.

Данная атака стала уже четвертой с начала ударов по Йемену со стороны США и Великобритании 12 января, которые таким образом хотели пожить конец нападениям хуситов на связанные с Израилем или идущие в его порты корабли.