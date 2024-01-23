Турция обсудит заявку Швеции о вступлении в НАТО в рамках Генассамблеи

Заявку Швеции о вступлении в Североатлантический альянс (НАТО) официально включили в повестку Генеральной ассамблеи Турции. Об этом во вторник, 23 января, сообщила турецкая телекомпания TRT Haber.

Заседание турецкой генассамблеи состоится в 15:00 по московскому времени. На обсуждение вынесут еще два международных акта, которые касаются создания зоны свободной торговли с Малайзией и двойного налогообложения с Южной Кореей. Очередность обсуждений определит совет меджлиса. В ходе голосования парламента согласие со вступлением Швеции в НАТО должно выразить большинство, говорится в материале.

В силу решение парламента вступит после подписания соответствующего указа президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, что может произойти в тот же день.

В конце декабря прошлого года комиссия по международным делам парламента Турции одобрила заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс.