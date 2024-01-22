В Норвегии призвали готовиться к войне с Россией

Начальник Генштаба ВС Норвегии Эйрик Кристофферсен заявил, что у Осло осталось немного времени для наращивания военной мощи, чтобы противостоять возможной агрессии со стороны России. Такую точку зрения он высказал в интервью агентству NTB.

По мнению Кристофферсена, у вооруженных сил страны есть окно возможностей, которое «может длиться один, два, может быть, три года», в течение которых следует увеличивать расходы на оборону.

«Но у нас заканчивается время. Я просто хочу подчеркнуть это. Мы не знаем, что будет с Россией через три года. Для нас важно встретить неопределенный и непредсказуемый мир с сильной национальной обороной», — заявил глава генштаба Норвегии.

Он подчеркнул, что Россия наращивает военный потенциал «намного быстрее, чем ожидалось».

8 января министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Булин высказался о возможной войне в Швеции и призвал сограждан быть готовыми к боевым действиям. Он также выразил обеспокоенность тем, что перевооружение гражданской обороны идет недостаточно быстро.

В свою очередь, главнокомандующий вооруженными силами страны Микаэль Бюден отметил, что ситуация стала очень серьезной.