Сын французского бригадного генерала оказался среди погибших при ударе Российской армии по пункту временной дислокации иностранных наемников в Харькове. С ним был напарник — также выходец из французской военной династии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, ликвидированного высокоточным ударом француза зовут Сабастьен Клод Реми Бенар. Он служил в RICM (бывший колониальный пехотный полк Марокко) в подразделении легкой бронетехники морской пехоты. 16 января наемник погиб.

Напарник Бенара — Алексис Дрион, сын Фредерика Дриона, который в 2001 году стал бригадным генералом армии Франции. Дрион вступил в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) не позднее прошлого года, служил во 2-м батальоне международного легиона.

17 января российское Минобороны сообщило, что Вооруженные силы страны высокоточным ударом поразили здание с французскими наемниками в Харькове. В результате атаки строение было полностью разрушено.