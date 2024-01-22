США запускают «Косаток»: сможет ли новый подводный дрон топить субмарины РФ

ВМС США получили новую роботизированную подводную лодку Orca, сообщили американские СМИ. По опубликованным данным, дрон принят военными еще 20 декабря, но известно об этом стало только сейчас. В чем особенности подлодки Orca, годится ли она для военных действий, где может применяться и есть ли подобные разработки в РФ — в материале NEWS.ru.

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Что за подлодка Orca

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ВМС США получили роботизированную подводную лодку Orca («Косатка») — первую из шести, запланированных к постройке, сообщило издание Popular Mechanics. Отмечается, что первая субмарина в серии предназначена для испытаний и оценки. Остальные будут полностью роботизированными подлодками, способными выполнять реальные миссии. Согласно заявлению командования морских систем ВМС, «Orca является ультрасовременной автономной беспилотной дизель-электрической подводной лодкой с модульной секцией полезной нагрузки для выполнения различных задач, имеющих решающее значение для повышения подводного мастерства ВМС».

Как отмечает издание, подводные лодки Orca используют гибридный дизель-электрический двигатель, который обеспечивает им максимальную скорость в восемь узлов (14,8 км/ч). Для работы дизельных двигателей требуется кислород, поэтому дизель-электрическим подводным лодкам часто приходится всплывать на поверхность. Однако «Косатки» будут работать от аккумулятора в течение длительного времени, что позволит им дольше оставаться под водой.

Подводные лодки Orca основаны на прототипе сверхбольшого беспилотного подводного аппарата Boeing Echo Voyager (XLUUV). Echo Voyager весит 50 тонн, его длина — 15,5 мм, ширина и высота — по 2,5 метра. Его дальность плавания составляет 6500 морских миль (около 12 000 км), а максимальная глубина погружения — 3352 м. ВМС США не опубликовали точных характеристик аппарата Orca, но признали, что они даже выше, чем у Echo Voyager.

Годится ли лодка-дрон для военных действий

По мнению американских военных, беспилотные подводные лодки, предназначенные для выполнения опасных миссий за тысячи миль от дружественных портов, сделают Военно-морской флот США более смертоносным и непредсказуемым для противника.

Среди возможных задач для подводного дрона указываются разведка будущих районов размещения авианосных групп, шпионаж у вражеских портов, минные постановки, поиск и спасение экипажей тонущих судов. Предполагается, что субмарина, всплыв на поверхность, даже сможет работать в качестве навигационного маяка как для кораблей, так и для самолетов, летающих над морем. Такое решение прорабатывается на случай выхода из строя спутниковой системы GPS.

В западной экспертной среде высказывалось мнение, что полностью роботизированные подлодки смогут изменить саму тактику военно-морских действий или даже стать стратегическим фактором в борьбе на море. Однако российские эксперты отмечают, что запланированная партия в шесть субмарин слишком малочисленная для выхода на стратегический уровень.

Экс-командующий Черноморским флотом РФ адмирал Владимир Комоедов рассказал в беседе с NEWS.ru, что Orca подходят больше на роль средств обеспечения, чем ударной силы.

«Эти малые подлодки автоматические — они только для отработки обеспечения своих сил. А чтобы они могли натворить что-то, ведущее к изменению тактики или тем более оперативного искусства, тут они большой роли не играют. Для этого их слишком мало запланировано. Вот если бы их строили десятками, тогда они могли бы создать проблемы в качестве массовых ложных целей для наших поисковых сил, отвлечь наши силы от реальных боевых лодок США — ракетных или торпедных», — сказал Комоедов.

Разработчики и представители ВМС США заявляют о возможности загрузки «модульной грузовой секции» не только минным, но и торпедным вооружением, однако в экспертном сообществе высказываются сомнения в эффективности использования Orca в качестве ударной лодки.

Тому есть две причины. Первая — Orca вряд ли сможет взять большой запас торпед, скорее всего, не больше 2–4 штук. Вторая причина — слишком малая скорость аппарата, всего восемь узлов. Обычные подлодки и надводные боевые корабли имеют скорость 25–30 узлов и противоторпедные средства. Таким образом, они способны легко уйти от преследования Orca, а малый боезапас дрона не позволит ему проводить эффективные атаки.

Где может применяться Orca

В то же время разведывательные и диверсионные возможности американской «Косатки» определяют сферу и даже географические районы ее использования.

Доктор военных наук капитан I ранга запаса Константин Сивков пояснил в разговоре с NEWS.ru, что с тактической точки зрения Orca повлияют на ход боевых действий и на способы ведения войны на море.

«Такие подлодки-беспилотники могут быть направлены в районы, где обычным подводным лодкам действовать сложно в силу мощной противолодочной обороны. Orca дает дополнительные возможности действовать именно в проблемных местах», — сказал он.

Под такое определение попадают в первую очередь регионы Баренцева, Балтийского, Средиземного и Южно-Китайского морей. Эксперты указывают, что именно в этих регионах сосредоточены внешнеполитические интересы США, которые можно обеспечить действием американского флота.

Есть ли подобные разработки в России

Как пояснил адмирал Комоедов, малогабаритные автоматизированные субмарины делались еще в Советском Союзе.

«У нас такие небольшие подлодки (они назывались СПЦ) были еще на заре моей юности, когда я был молодым командиром корабля. Они тоже были автоматическими, мы отрабатывали на них проверку гидроакустики, тренировали навыки самих гидроакустиков и тестировали системы обнаружения и слежения. Она сама погружалась, сама всплывала, все делала полностью на автомате», — рассказал Комоедов.