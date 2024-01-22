Военэксперт перечислил минусы новой британской лазерной разработки

Британская лазерная установка DragonFire, прошедшая боевые испытания, неэффективна при плохих погодных условиях, в том числе при дожде, тумане и снегопаде, заявил в беседе с НСН старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. По его словам, недостаток лазерного оружия — его энергоемкость и небольшие расстояния, на котором оно способно нанести поражение.

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Лазерное оружие перспективно как часть системы ПВО, но не главная. Недостаток лазеров — энергоемкость и расстояние, на которое они бьют, это считанные километры. Кроме того, они неэффективны в условиях дождя, тумана или снега. В обозримой перспективе это оружие не сможет стать решающим, — пояснил эксперт.

Он добавил, что это стационарная установка, которую легко уничтожить ответным ударом после ее использования. Кроме того, по его словам, Великобритания не является ведущей страной в сфере лазерных разработок, а лазерное оружие гораздо эффективнее работает в космосе, а не на Земле.

В свою очередь, бывший заместитель главкома ВВС РФ по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев подчеркнул в беседе с изданием, что британские разработки не являются чем-то принципиально новым.

Все ведущие страны, ядерные державы давно занимаются разработками лазерного оружия. У нас испытания лазерного оружия проводились на полигонах в конце 1970-х — начале 1980-х, были показаны колоссальнейшие результаты. <...> Великобритания ничего нового не показала, — заключил собеседник НСН.