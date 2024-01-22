Зеленский подписал указ об исторически населенных украинцами территориях России

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации». Его в понедельник, 22 января, цитирует издание «Украинская правда».

По словам политика, документ станет «возвращением правды об историческом прошлом ради украинского будущего». При этом украинский лидер не уточнил, о чем идет речь в указе. На сайте офиса президента его пока нет.