The Guardian представила новые «доказательства» поставок оружия из КНДР в РФ

Издание The Guardian сообщило о том, что северокорейское оружие якобы поставили в Российскую Федерацию. В публикации говорится, что властями Великобритании были направлены в ООН «доказательства».

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Утверждается, что речь идет, в частности, о фотографиях, на которых видно, как российские суда загружают в одном из портов Северной Кореи.

Министерство обороны Великобритании

Сообщается, что их могли сделать в период с октября по декабрь 2023 года. Западные страны ранее уличили КНДР якобы в поставках России артиллерийских снарядов и ракет.

ООН по запросу Великобритании, вероятно, проведет расследование по данному вопросу, указано в статье. В военной разведке указывают на отсутствие данных о том, что именно содержат контейнеры.

Газета отмечает, что в северокорейский порт зашли три российских судна. Два из них якобы идентифицировал центр Королевского объединенного института служб, еще один — независимый информационный портал NK News.

Отмечается, что США ранее внесли эти суда в санкционный список.