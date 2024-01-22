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The Guardian представила новые «доказательства» поставок оружия из КНДР в РФ

Издание The Guardian сообщило о том, что северокорейское оружие якобы поставили в Российскую Федерацию. В публикации говорится, что властями Великобритании были направлены в ООН «доказательства».

The Guardian представила новые «доказательства» поставок оружия из КНДР в РФ
© Unsplash

Утверждается, что речь идет, в частности, о фотографиях, на которых видно, как российские суда загружают в одном из портов Северной Кореи.

Министерство обороны Великобритании

Сообщается, что их могли сделать в период с октября по декабрь 2023 года. Западные страны ранее уличили КНДР якобы в поставках России артиллерийских снарядов и ракет.

ООН по запросу Великобритании, вероятно, проведет расследование по данному вопросу, указано в статье. В военной разведке указывают на отсутствие данных о том, что именно содержат контейнеры.

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Газета отмечает, что в северокорейский порт зашли три российских судна. Два из них якобы идентифицировал центр Королевского объединенного института служб, еще один — независимый информационный портал NK News.

Отмечается, что США ранее внесли эти суда в санкционный список.

Ранее РИА Новости со ссылкой на заявление европейской внешнеполитической службы сообщило, что Европейский союз осудил запуск баллистической ракеты, осуществленный 14 января военными Северной Кореи.

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