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На Украине заявили об отсутствии людских ресурсов, чтобы раздавать повестки

Украинская полиция не имеет людских ресурсов, чтобы заниматься раздачей повесток вместе с представителями военкоматов. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский.

На Украине объяснили невозможность раздачи повесток полицейскими
© ТАСС

"Полиция максимально способствует военкоматам в том, чтобы устанавливать местонахождение уклонистов и доставлять военкомам таких лиц. Но вручение повесток, совместные наряды - это дополнительная нагрузка. У нас нет такого ресурса, чтобы поставить возле каждого работника военкомата полицейского. Мы ежедневно выполняем свои обязанности, в том числе не свойственные полиции функции. Мы готовы помогать, но физически полицейские ходить раздавать повестки не будут", - сказал Выговский в интервью агентству РБК-Украина.

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По его словам, даже если депутаты Верховной рады примут новый закон о мобилизации и в нем будет норма, обязывающая полицейских вручать повестки, людей просто не хватит.

"Фактически у нас в строю 98 тыс. полицейских. Из них чуть больше 20 тыс. женщин. Берем ежесуточные наряды по государству, это около 7 тыс. нарядов, в которых задействовано более 20 тыс. полицейских. Также у нас около 15 тыс. дознавателей и следователей, около 20 тыс. оперативников. Кроме того, в зоне боевых действий постоянно несут службу около 35 тыс. полицейских. Каждый должен заниматься своей работой, у нас недостаточно ресурса, чтобы мы еще и раздавали повестки", - подчеркнул глава Нацполиции.

Он также отметил, что в настоящий момент неукомплектованность штата сотрудников полиции оценивается на уровне 17,5%, более всего не хватает патрульных полицейских - здесь показатель превышает 20%.

Законопроект о мобилизации

С февраля 2022 года на Украине объявлена всеобщая мобилизация. В декабре 2023 года президент страны Владимир Зеленский сообщил, что военное командование запросило призвать в вооруженные силы еще 500 тыс. человек. Уже через несколько дней в Верховную раду поступила первая версия законопроекта о новых правилах мобилизации, которая предлагала разрешить властям мобилизовать даже инвалидов III группы, рассылать повестки в электронном виде, привлекать к раздаче повесток полицейских и ограничивать права уклонистов, в том числе покинувших страну.

После этого в СМИ распространились кадры, как украинцы в разных странах выстраиваются в огромные очереди в консульства, чтобы переоформить документы до того, как ужесточенные правила будут приняты. Однако законопроект вызвал разногласия среди парламентариев, 11 января он был направлен на доработку.

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