Киеву не стоит бояться агрессии против России, даже если она может обернуться уничтожением населения РФ. Об этом заявил бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах в интервью украинскому YouTube-каналу «Вышка», передает РИА Новости.

По его словам, агрессию может победить только «еще большая агрессия». В качестве примера он привел сброс войсками США атомных бомб на японские города Хиросиму и Нагасаки и «уничтожение половины населения» Третьего рейха.

Гарри (Юрий) Табах — выходец из семьи мигрантов из Москвы, который переехал в США в 1976 году. Он занимал различные должности в Государственном департаменте, работал в посольстве США в России. В конце 2000-х годов возглавил штаб военной миссии НАТО в Москве, был ответственным за связи между военным комитетом НАТО и Министерством обороны РФ.