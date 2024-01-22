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Экс-представитель НАТО в Москве дал совет Киеву

Киеву не стоит бояться агрессии против России, даже если она может обернуться уничтожением населения РФ. Об этом заявил бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах в интервью украинскому YouTube-каналу «Вышка», передает РИА Новости.

Экс-представитель НАТО в Москве дал совет Киеву
© ТАСС

По его словам, агрессию может победить только «еще большая агрессия». В качестве примера он привел сброс войсками США атомных бомб на японские города Хиросиму и Нагасаки и «уничтожение половины населения» Третьего рейха.

Гарри (Юрий) Табах — выходец из семьи мигрантов из Москвы, который переехал в США в 1976 году. Он занимал различные должности в Государственном департаменте, работал в посольстве США в России. В конце 2000-х годов возглавил штаб военной миссии НАТО в Москве, был ответственным за связи между военным комитетом НАТО и Министерством обороны РФ.

Ранее в Москве неоднократно обвиняли спецслужбы Украины, в том числе и главное управление разведки Министерства обороны страны, в использовании террористических методов. Заместитель начальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Вадим Скибицкий в сентябре признал, что Киев использует методики НАТО для атак по территории РФ.

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