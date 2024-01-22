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Стала известна судьба пропавших у берегов Сомали спецназовцев ВМС США

Военные США спустя десять дней нашли погибшими двух бойцов специального назначения ВМС, которые упали в воду в Аденском заливе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информацию Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM).

Стала известна судьба пропавших у берегов Сомали спецназовцев ВМС США
© РИА Новости

Ранее «морские котики» без вести пропали при досмотровой высадке на судно с грузом оружия из Ирана. CENTCOM с сожалением объявило, что после десятидневных поисков пропавших военнослужащих последние были обнаружены. Их статус официально сменен на «погибшие», говорится в сообщении.

Поисково-спасательная операция объявлена завершенной, теперь военные пытаются достать тела погибших.

Как сообщает CENTCOM, инцидент произошел 11 января у побережья Сомали. В поисках пропавших солдат также принимали участие «морские и воздушные платформы» из Японии и Испании. Поисковые работы растянулись на 21 тысячу квадратных миль.

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