Раскрыта судьба оставшихся в Севастополе украинских кораблей

Оставшиеся в Севастополе корабли Военно-морских сил Украины (ВМСУ) не станут передавать в состав Черноморского флота (ЧФ) России, а утилизируют. Их судьбу в беседе с Крыма.

Собеседник агентства добавил, что процесс утилизации для отдельных кораблей приостановлен в связи с необходимостью обеспечения безопасности российских кораблей.

После воссоединения Крыма с Россией ВМС Украины оставили на полуострове около 20 кораблей, включая большой десантный корабль (БДК) «Константин Ольшанский», который до 1991 года носил название БДК-56.