В ХАМАС признались в «некоторых ошибках» во время атаки на Израиль

Палестинское движение ХАМАС заявило, что допустило «некоторые ошибки» во время атаки на Израиль 7 октября 2023 года. Об этом группировка сообщила в своем первом публичном отчете, который состоит из 16 страниц.

В докладе «Это наше видение. Для чего операция "Потоп Аль-Аксы"» говорится, что нападение на еврейское государство было «необходимым шагом для противостояния всем израильским заговорам против палестинского народа».

«Возможно, некоторые сбои произошли во время реализации операции "Потоп Аль-Аксы" из-за быстрого краха израильской безопасности и военной системы, а также хаоса, возникшего в приграничных районах с сектором Газа», - передает телеканал Al Jazeera.

Движение также призвало Израиль немедленно прекратить свою «агрессию» в секторе Газа и отметило, что только палестинский народ будет решать будущее анклава.