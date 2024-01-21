Из-за атак БПЛА в Ленобласти объявлен режим повышенной готовности

В Ленобласти объявили режим повышенной готовности на объектах критической инфраструктуры. Силовики готовятся уничтожать беспилотники в случае обнаружения. Об этом сообщили в пресс-службе Ленобласти.

«Во всех районах Ленинградской области на объектах критической инфраструктуры объявлен режим повышенной готовности. Подразделения охраны и силовые структуры получили приказы на уничтожение БПЛА в случае их обнаружения», — передали власти в telegram-канале.