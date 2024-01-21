CNN: окопы ВСУ заполонили крысы

Окопы Вооруженных сил Украины (ВСУ) кишат крысами и мышами, которые вызывающие у солдат рвоту и кровотечение из глаз. Об этом сообщает американское издание CNN.

«Вы ложитесь спать, и ночь начинается с того, что мышь заползает в штаны или свитер, или грызет кончики пальцев. Удается поспать два или три часа, в зависимости от того, насколько вам повезет», — рассказала CNN украинская военнослужащая с позывным Кира.

В ее землянке с четырьмя солдатами обитало около 1000 мышей.

Видео, опубликованные в социальных сетях украинскими солдатами, показывают масштабы заражения. Мыши и крысы лезут под кровати, в рюкзаки, карманы пальто и наволочки. Грызуны не только вызывают беспокойство и болезни среди солдат, но и разрушают военное и электрическое оборудование. Со слов Киры, мыши залезли в металлические коробки и перегрызли провода, нарушив связь.

«А еще они грызли танки и колеса. Потери от мышей только в нашей землянке составляют один миллион гривен [26,5 тысяч долларов]», — рассказала она.