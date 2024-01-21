Самолет ВМС США курсировал возле Крыма при ракетных ударах Киева

Неизвестный самолет, принадлежащий ВМС США, находился в воздухе близ западного побережья Крыма во время атаки Киева на российский полуостров. Такую информацию приводит ТАСС со ссылкой на портал Flightradar24.

Неизвестный самолет ВМС США кружил в 250 км у берегов Румынии, когда системы ПВО российской армии перехватили две украинские ракеты у западного побережья Крыма.

По данным портала, самолет взлетел с американской военно-морской авиабазы Сигонелла на Сицилии.

Через 10-15 минут после сообщения Минобороны России о перехвате украинских ракет самолет-разведчик США взял курс на юго-запад. В районе Констанцы он вновь начал «нарезать круги». В это же время российские военные заявили о перехвате другой ракеты к западу от Крыма.