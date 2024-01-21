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Самолет ВМС США курсировал возле Крыма при ракетных ударах Киева

Неизвестный самолет, принадлежащий ВМС США, находился в воздухе близ западного побережья Крыма во время атаки Киева на российский полуостров. Такую информацию приводит ТАСС со ссылкой на портал Flightradar24.

Самолет ВМС США курсировал возле Крыма при ракетных ударах Киева
© РИА Новости

Неизвестный самолет ВМС США кружил в 250 км у берегов Румынии, когда системы ПВО российской армии перехватили две украинские ракеты у западного побережья Крыма.

По данным портала, самолет взлетел с американской военно-морской авиабазы Сигонелла на Сицилии.

Через 10-15 минут после сообщения Минобороны России о перехвате украинских ракет самолет-разведчик США взял курс на юго-запад. В районе Констанцы он вновь начал «нарезать круги». В это же время российские военные заявили о перехвате другой ракеты к западу от Крыма.

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Ранее военный эксперт рассказал, что после начала СВО американские самолеты-разведчики сместились вглубь Черного моря, проводят разведывательные полеты, фиксируют цели и передают их Киеву.

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