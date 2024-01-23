Украинский дрон-камикадзе взорвался в Белгородской области

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал хутор Балки в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

© Lenta.ru

По его словам, в результате взрыва поврежден гражданский автомобиль. Мирные жители не пострадали. На месте работают оперативные службы.

Ранее Гладков сообщил, что 22 января ВСУ атаковали из советского гранатомета СПГ-9 «Копье» хутор Панков. Зафиксировано два выстрела со стороны Украины. Пострадавших нет.