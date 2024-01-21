Раненый боец РФ записал предсмертное видео и выжил

Российский боец Константин Головин, раненый на поле сражения, записал предсмертное видео, в котором рассказал стих, посвященный Родине. Об это стало известно из публикации Telegram-канала «Военкоры русской весны».

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Солдат, отправившийся на добровольную службу в зону СВО, на камеру сообщил, что ввел себе две дозы сильного обезболивающего, однако «дальше ползти бессмысленно». Он также предупредил сослуживцев, что не в силах добраться до них.

Под звук разрывающихся снарядов Константин Головин продекламировал стихотворение Игоря Талькова «Несчастная Великая Россия». Но, несмотря на уверенность солдата в своей неминуемой смерти, ему удалось выжить, следует из публикации канала.

Во время зачистки города Марьинки в ДНР на стене одного из домов было обнаружено послание от мотострелка ВС России. Военнослужащим, оставившим надпись, оказался Роман Рудаков из города Батайска Ростовской области. В послании он попросил тех, кто его найдет, позаботиться о его матери, сестре и брате. Рядом с надписью находилось девять тел.