Британия потратит сотни миллионов долларов на модернизацию ЗРК

Великобритания потратит 514 миллионов долларов на модернизацию зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Sea Viper, который используется для борьбы с беспилотниками в Красном море. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, Sea Viper получит ракеты с новыми боеголовками, а также программное обеспечение, способное отражать угрозы, исходящие от баллистических ракет. Контракт на модернизацию заключили с британским подразделением производителя ракетных систем MBDA.