В США назвали причину начала операции против хуситов в Красном море

Американские власти начали операцию против йеменских хуситов в Красном море по идеологическим, а не экономическим или каким-либо другим причинам, сообщает ТАСС со ссылкой на The Washington Post.

Как заявили представители администрации США, идеология стала главной движущей силой для начала военной кампании. Глава государства Джо Байден посчитал, что Вашингтон должен действовать «как незаменимая нация с мощной армией и возможностью объединить другие страны для достижения единой цели». Американские чиновники также сравнили решение президента о начале операции в Красном море с его приверженностью поддержке Украины, которой США выделили миллиарды долларов военной помощи.

Как ожидают в Белом доме, конфликт продлится недолго, поскольку США не ставят перед собой цели полностью уничтожить хуситов или развязать полномасштабную войну в Йемене. Цель — ослабить возможность хуситов в будущем осуществлять подобные атаки. Подразумеваются удары по инфраструктуре, которая делает эти атаки возможными, а также по силам более высокого уровня.