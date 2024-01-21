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В США назвали причину начала операции против хуситов в Красном море

Американские власти начали операцию против йеменских хуситов в Красном море по идеологическим, а не экономическим или каким-либо другим причинам, сообщает ТАСС со ссылкой на The Washington Post.

В США назвали причину начала операции против хуситов в Красном море
© РИА Новости

Как заявили представители администрации США, идеология стала главной движущей силой для начала военной кампании. Глава государства Джо Байден посчитал, что Вашингтон должен действовать «как незаменимая нация с мощной армией и возможностью объединить другие страны для достижения единой цели». Американские чиновники также сравнили решение президента о начале операции в Красном море с его приверженностью поддержке Украины, которой США выделили миллиарды долларов военной помощи.

Как ожидают в Белом доме, конфликт продлится недолго, поскольку США не ставят перед собой цели полностью уничтожить хуситов или развязать полномасштабную войну в Йемене. Цель — ослабить возможность хуситов в будущем осуществлять подобные атаки. Подразумеваются удары по инфраструктуре, которая делает эти атаки возможными, а также по силам более высокого уровня.

Некоторые официальные лица выразили опасения по поводу последствий военного вмешательства, посчитав, что оно может свести на нет дипломатические усилия по прекращению войны в Йемене и усугубить сложную гуманитарную ситуацию в стране. Вместе с тем чиновники не смогли назвать конкретных сроков возможного завершения военной операции.

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