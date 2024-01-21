Мобилизация: последние новости на сегодня 21 января 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 21 января 2024, в материале «Рамблера».

В Иркутской области состоялся телемост с участниками СВО и их родственниками

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В Иркутской области прошел телемост, который объединил участников спецоперации и членов их семей, сообщает официальный интернет-портал правовой информации региона.

С такой инициативой выступил глава области Игорь Кобзев. К онлайн-встрече подключились 15 военнослужащих, девять из них — братчане, остальные — иркутяне. Телемост объединил три точки: зону СВО, Братск и Иркутск.

Во время встречи родственникам всех военнослужащих, принимавших участие в телемосте, вручили благодарственные письма губернатора и благодарности от командира войсковой части за воспитание сыновей, ставших защитниками Отечества. Среди них есть ветераны боевых действий, а также награжденные ранее медалями «За отвагу». Также в прямом эфире командир полка наградил 15 участников спецоперации из Приангарья грамотами и медалями «Участнику специальной военной операции». Благодарность от командира полка получил и глава региона.

В МО РФ рассказали о подвиге рядового, который заставил ВСУ бежать

Боец своими заставил украинских военных бежать. Прицельным огнем танкистов РФ были уничтожены две долговременные огневые точки и большое количество пехоты Вооруженных сил Украины.

После того, как ВСУ потеряли большое количество живой силы, российские мотострелки при поддержке танкистов штурмом взяли опорный пункт. Остатки сил боевиков бежали с поля боя вглубь подконтрольных им территорий.

Виктор Горемыкин вручил награды воронежским волонтерам за помощь бойцам СВО

Начальник Главного военно-политического управления ВС России генерал-полковник Виктор Горемыкин и губернатор Воронежской области Александр Гусев посетили учебно-научный центр ВВС «Военно-воздушная академия имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», сообщает телеканал «Звезда».

Они провели встречу с представителями волонтерских организаций региона и поблагодарили их за поддержку военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. Горемыкин заявил, что победить помогает не только оружие, но и высокий боевой дух, а работа волонтеров помогает поддерживать его.