Шойгу поздравил военных с Днем инженерных войск

Глава Минобороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днём инженерных войск, подчеркнув, что инженерные заграждения сыграли ключевую роль в срыве контрнаступления ВСУ.

«Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником, благодарю за преданную службу и ратный труд. Уверен, что вы и в дальнейшем будете делать всё для защиты интересов России», — говорится в тексте поздравления министра.

Шойгу акцентировал внимание на том, что в ходе СВО военнослужащие инженерных войск проявляют самоотверженность и мужество. Кроме того, по его словам, возведённая российскими военными система инженерных заграждений сыграла ключевую роль в срыве наступательных планов ВСУ.

Ранее начальник Военно-инженерной академии имени Карбышева генерал-майор Андрей Круглов заявил, что военные инженеры установили около 1,5 млн «зубов дракона» на линии соприкосновения в зоне спецоперации.