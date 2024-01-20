БПЛА ВСУ повредил линию газоснабжения в Белгородской области

«Окраина села Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. После его падения с последующей детонацией повреждена линия газоснабжения», — указал он в своём Telegram.

Вместе с этим он уточнил, что пострадавших в результате происшествия нет, а оперативные и аварийные службы уже работают над ликвидацией последствия атаки украинцев.