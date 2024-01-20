Гладков: БПЛА ВСУ повредил линию газоснабжения в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинский дрон-камикадзе атаковал окраину села Новостроевка-Вторая и повредил линию газоснабжения.
«Окраина села Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. После его падения с последующей детонацией повреждена линия газоснабжения», — указал он в своём Telegram.
Вместе с этим он уточнил, что пострадавших в результате происшествия нет, а оперативные и аварийные службы уже работают над ликвидацией последствия атаки украинцев.
Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что власти города восстановили примерно 90% остекления квартир и домов, повреждённого при обстрелах после 29 декабря.