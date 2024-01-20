$88.59-0.0796.38-0.20
Войти в почту

Гладков: БПЛА ВСУ повредил линию газоснабжения в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинский дрон-камикадзе атаковал окраину села Новостроевка-Вторая и повредил линию газоснабжения.

БПЛА ВСУ повредил линию газоснабжения в Белгородской области
© РИА Новости

«Окраина села Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. После его падения с последующей детонацией повреждена линия газоснабжения», — указал он в своём Telegram.

Вместе с этим он уточнил, что пострадавших в результате происшествия нет, а оперативные и аварийные службы уже работают над ликвидацией последствия атаки украинцев.

Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что власти города восстановили примерно 90% остекления квартир и домов, повреждённого при обстрелах после 29 декабря.

Военные новости
Валентин Демидов
Вячеслав Гладков
Горячая новость
Белгородская Область