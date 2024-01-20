Два десятка ракет атаковали военную базу США в Ираке

Военная база Айн-эль-Асад на западе Ирака, которую используют силы международной коалиции, возглавляемой США, атакована более чем 20 ракетами. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.
СМИ: на севере Ирака базу США атаковал беспилотник
Ирак заявил о готовности ответить на атаки извне
По его информации, обстрел был произведен иракскими шиитскими военными группировками.
Ракеты были выпущены со стороны находящегося неподалеку района аль-Багдади в западной части провинции Аль-Анбар. Иракские силы безопасности в настоящее время прочесывают местность, откуда, предположительно, был произведен ракетный залп в сторону военной базы.
О возможном причиненном ущербе на территории базы или пострадавших в результате ракетной атаки сведений не приводится.
Ранее шиитские формирования предупредили США, что увеличат количество вооруженных операций в Сирии и Ираке, поскольку "Вашингтон продолжает оказывать военную помощь израильской армии, убивающей мирных жителей в секторе Газа и Южном Ливане".