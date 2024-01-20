Два десятка ракет атаковали военную базу США в Ираке

Военная база Айн-эль-Асад на западе Ирака, которую используют силы международной коалиции, возглавляемой США, атакована более чем 20 ракетами. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

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По его информации, обстрел был произведен иракскими шиитскими военными группировками.

Ракеты были выпущены со стороны находящегося неподалеку района аль-Багдади в западной части провинции Аль-Анбар. Иракские силы безопасности в настоящее время прочесывают местность, откуда, предположительно, был произведен ракетный залп в сторону военной базы.

О возможном причиненном ущербе на территории базы или пострадавших в результате ракетной атаки сведений не приводится.