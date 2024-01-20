Словакия решила возобновить культурное сотрудничество с Россией и Белоруссией

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире телеканала RTVS заявил, что намерен блокировать членство Украины в НАТО, ведь оно может спровоцировать начало третьей мировой войны. Политик подтвердил, что 24 января встретится с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Ужгороде. Фицо хочет лично сказать коллеге, что Братислава не будет передавать Киеву оружие и наложит вето на его членство в НАТО. В то же время они намерены помочь Украине гуманитарно. "Я скажу ему, что наложу вето [на вступление Украины в НАТО] и заблокирую это, потому что это именно фундамент для третьей мировой войны, и ничего больше", — заявил Фицо, которого цитирует газета Pravda. При этом премьер не видит препятствий для коммерческих военных поставок: "Пусть зарабатывает на оружии, кто чего хочет. Если словацкие компании не заработают, то заработают американские компании". Политик добавил, что есть вещи, на которые он и Шмыгаль смотрят по-разному. Он подчеркнул, что если Украина хочет вступить в Европейский союз, она должна выполнить все поставленные перед ней условия. Без этого членство невозможно. "Я знаю, с чем иду. С гуманитарной помощью", - подчеркнул Фицо. После встречи премьер Словакии хочет организовать пресс-конференцию и публично поделиться ее результатами, несмотря на то, что против этого выступила украинская сторона. Фицо считает, что участникам стоит сначала обменяться заявлениями, а после представить их СМИ. Позицию главы кабмина раскритиковал председатель партии "Прогрессивная Словакия" Михал Шимечка. В соцсетях он написал, что ему "стыдно за Фицо" и добавил, что Украина страдает, потому что "проявила желание жить в ЕС". Он назвал циничными высказывания премьера о невозможности решить конфликт военным путем и заявил, что Фицо не хватает "элементарного человеческого сочувствия". "Сегодня на Украине борются за Словакию, но Фицо явно не интересуют интересы собственной страны, его интересует только политическое выживание, безнаказанность и месть", - считает Шимечка. Разворот в сторону России? С появлением в правительстве Словакии новых людей изменилась и риторика Братиславы в отношении России. Так, Мартина Шимковичова, которая недавно заняла пост министра культуры, сняла запрет на культурное сотрудничество с Москвой и Минском, сообщила газета Pravda. "В мире десятки военных конфликтов, и, по нашему мнению, деятели культуры не должны за это платить", - сказала Шимковичова. В марте 2022 года в ответ на начало военных действий на Украине Минкультуры Словакии опубликовало приказ, запрещающий культурное, научное и другое сотрудничество с РФ и Белоруссией. Документ запрещал любые контакты с учреждениями стран и организациями, базирующимися на их территории. Глава комитета Национального совета (парламент) Словакии по культуре и СМИ Роман Михелко связал приказ экс-министра с идеологией: "Наказываются невиновные, что плохо, идеология не должна вмешиваться в культуру. Творцы русской культуры не должны подвергаться дискриминации или остракизму из-за властей". Из-за Украины Словакия осталась без ПВО С начала военного конфликта Словакия поддерживала Украину. Страна передала Киеву свой единственный комплекс противовоздушной обороны С-300 и другое оружие, за что ей обещали американскую систему Patriot, но так и не отправили. "Прежняя власть оставила нас без собственной системы ПВО, без боевой авиации, и у нас нет даже обещанных 700 млн [евро компенсации] на МиГи, которые правительство тоже передало Украине", — пожаловался министр обороны страны Роберт Калиняк в интервью Standard. С октября 2023 года должность премьера занимает Роберт Фицо, который не раз высказывался против военного финансирования Украины. По его словам, Украина "не способна на контрнаступление", поэтому переломить исход конфликта военным путем она не сможет. Фицо утверждает, что даже если Киев получит все необходимое, украинцам не победить Россию на поле боя. "С самого начала конфликта на Украине я отвергал его черно-белое видение, как того хотели в Вашингтоне или Брюсселе. Война на Украине уходит своими корнями в 2014 год, [ее причины коренятся] и в развитии украинской политической сцены и ее отношении к согражданам русской национальности. И, конечно же, в тотальном влиянии США на все, что происходило и происходит на Украине после 2014 года", - написал Фицо в комментарии для газеты Pravda, цитата по ТАСС. Глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной рады Украины Александр Мережко назвал Фицо мини-Орбаном, сообщил журнал Newsweek. ???Виктор Орбан - премьер-министр Венгрии, который также выступает против финансирования Украины. Он наложил вето на голосовании в ЕС по помощи Киеву, из-за чего Брюссель не может выделить Украине €50 млрд.???