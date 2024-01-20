Вооруженные силы РФ добились тактического успеха на Донецком направлении. Об этом сообщил Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого Die Welt.

«Россия добилась тактического успеха на Донецком направлении», — рассказал он.

Журналист отметил, что российские войска взяли под свой контроль село Веселое.

Также он обратил внимание на успехи ВС РФ в Херсонской области, где войска постепенно выбивают Вооруженные силы Украины (ВСУ) с левого берега Днепра.

До этого глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что прошедшее весенне-летнее контрнаступление Вооруженных сил Украины на южном участке фронта было «довольно успешным». Также Ермак указал, что переход украинской армии к оборонительной стратегии «невозможен».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эти слова, заявила, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказалось успешным для России, а не для Киева.