«Нанесено поражение радиолокационной станции "IRIS-T" производства ФРГ, а также живой силе и военной технике в 118-ти районах», - сообщили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что удар наносили российская оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия, в том числе были использованы беспилотники.

Кроме того, за минувшие сутки ВС РФ отразили 10 атак штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении. В результате противник потерял до 150 боевиков. Потери ВСУ на Краснолиманском направлении составили еще больше - до 280 бойцов ВСУ. На Донецком направлении в ходе отражения четырех атак ВСУ было уничтожено до 320 украинских боевиков.