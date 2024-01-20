В офисе Зеленского сообщили, когда закончится СВО

«Война, по задумке Путина, будет продолжаться до тех пор, пока он не завоюет всю территорию Украины, пока не добьется господства в Европе, пока не завоюет другие постсоветские территории. Человек не пойдет на большую войну, разрушив свою репутацию и отношения, если готов довольствоваться малым», — заявил Подоляк.