В офисе Зеленского сообщили, когда закончится СВО

Глава офиса Зеленского Подоляк: СВО закончится, когда РФ завоюет всю Украину
Боевые действия на территории Украины будут продолжаться до тех пор, пока Россия не завоюет всю украинскую территорию. Такое мнение выразил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, слова которого передает BILD.
«Война, по задумке Путина, будет продолжаться до тех пор, пока он не завоюет всю территорию Украины, пока не добьется господства в Европе, пока не завоюет другие постсоветские территории. Человек не пойдет на большую войну, разрушив свою репутацию и отношения, если готов довольствоваться малым», — заявил Подоляк.
20 января Подоляк заявил, что ситуация на линии соприкосновения с российскими войсками сложная, интенсивность боевых действий не снижается, несмотря на холодную погоду.
Также Подоляк говорил, что правительство Украины в данный момент не обсуждает с зарубежными партнерами возможность отправки в зону боевых действий военных из других стран.
До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал причину провала контрнаступления ВСУ.