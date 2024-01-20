Военный эксперт назвал сроки взятия Авдеевки

Российские военнослужащие могут взять Авдеевку к 1 марта. Таким мнением поделился военный эксперт Василий Дандыкин.

«Надеюсь, что вопрос Авдеевки, ее взятие под контроль ВС России решится до 1 марта, в зимнее время», — сказал Дандыкин изданию NEWS.ru.

По его словам, Вооруженным силам Украины не хватает сил, чтобы сдержать российское продавливание обороны, поэтому, чтобы отвлечь внимание, они устраивают атаки на мирные города РФ.

По словам эксперта, после Авдеевки ВС РФ станет проще подойти к Северску, а также будет проще продвигаться дальше. На данный момент важнейшая задача российских военных — не дать Киеву уйти в глубокую оборону и закрепиться на новых рубежах, заключил он.