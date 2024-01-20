Член КСИР Ирана погиб при ударе Израиля по Дамаску

Член Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Юсеф Омид Заде погиб в результате удара Израиля по Дамаску. Об этом пишет агентство Reuters.

«Командир КСИР генерал Юсеф Омид Заде погиб в Дамаске при ударе израильских ВВС», — говорится в материале агентства.

Там добавили, что атака была нанесена на один из особняков в квартале Аль-Мезза, где находились иранские военные советники.

Вместе с генералом Заде погибли еще четверо иранских офицеров. Результатом атаки стало полное разрушение четырехэтажного дома, заключили в агентстве.