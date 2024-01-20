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Reuters: член КСИР Ирана погиб при ударе Израиля по Дамаску

Член Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Юсеф Омид Заде погиб в результате удара Израиля по Дамаску. Об этом пишет агентство Reuters.

Член КСИР Ирана погиб при ударе Израиля по Дамаску
© globallookpress.com

«Командир КСИР генерал Юсеф Омид Заде погиб в Дамаске при ударе израильских ВВС», — говорится в материале агентства.

Там добавили, что атака была нанесена на один из особняков в квартале Аль-Мезза, где находились иранские военные советники.

Вместе с генералом Заде погибли еще четверо иранских офицеров. Результатом атаки стало полное разрушение четырехэтажного дома, заключили в агентстве.

Сирия обвинила Израиль в обстреле жилого дома в Дамаске. Также израильские военные нанесли удары по аэропортам в Дамаске и Алеппо, повредив взлетные полосы. Обстрел привел к гибели и ранению сотрудников аэропорта.

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