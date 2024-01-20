Развожаев назвал причину громкого шума в центре Севастополя

Громкие звуки в центре города Севастополя слышны из-за тренировки Черноморского флота. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор города Михаил Развожаев.

«Громкие звуки в центре города — это в районе молов Черноморский флот проводит тренировку со стрельбами. Тренировки продлятся в течение дня», — написал он.

Аналогичное предупреждение Развожаев разместил 16 января. Тогда военные проводили тренировку расчетов противоподводной диверсионной обороны (ППДО).

До этого сообщалось о звуках взрывов в нескольких городах на территории Украины.

Так, 13 января в Херсоне глава назначенной Киевом администрации населенного пункта Роман Мрочко заявил, что в Днепровском районе раздались звуки взрывов. В связи с этим он призвал местных жителей укрыться в безопасных местах и не подходить близко к окнам.

В ночь на 15 января украинское издание «Зеркало недели» опубликовало материал, согласно которому в Херсоне также произошло несколько взрывов. Никаких комментариев от властей по этому поводу не поступало.