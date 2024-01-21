Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что представительницы Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут быть очень жестокими. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
По его словам, в текущий момент в рядах украинской армии состоит порядка 43 тыс. женщин.
Он добавил, что в подразделение К-2 54-й бригады ВСУ попали самые мотивированные женщины-военнослужащие.
Дандыкин утверждает, что им не чужда жестокость. До этого депутат Верховной рады Роман Костенко заявил, что неудачи армии Украины в ряде направлений произошли из-за ошибок в построении системы обороны.
Накануне бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что переход Вооруженных сил Украины в активную оборону без наступления станет фатальной ошибкой. По его мнению, подобная тактика означала бы передачу инициативы на поле боя Вооруженных сил РФ.