Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что представительницы Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут быть очень жестокими. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

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По его словам, в текущий момент в рядах украинской армии состоит порядка 43 тыс. женщин.

Он добавил, что в подразделение К-2 54-й бригады ВСУ попали самые мотивированные женщины-военнослужащие.

Дандыкин утверждает, что им не чужда жестокость. До этого депутат Верховной рады Роман Костенко заявил, что неудачи армии Украины в ряде направлений произошли из-за ошибок в построении системы обороны.