Спецоперация на Украине 20 января: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 20 января 2024 года.

В Минобороны РФ сообщили о потерях ВСУ за неделю на донецком направлении

Более 1 880 военных, а также 17 танков и 27 боевых бронированных машин потеряли Вооруженные силы Украины в течение минувшей недели на донецком направлении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Министерства обороны.

Как говорится в сообщении, всего на неделе на этом направлении было отражено 15 атак противника. ВС РФ также нанесли поражение подразделениям 22-й, 28-й и 93-й механизированных, 5-й и 92-й штурмовых бригад, а также 112-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Курдюмовка, Антоновка, Богдановка, Клещеевка и Андреевка в ДНР.

ВС России за неделю отразили 25 атак ВСУ на Купянском направлении

Российские войска за неделю отразили 25 атак Вооруженных сил Украины на купянском направлении, нанеся поражение военной технике и живой силе противника. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя Министерства обороны РФ Игоря Конашенкова.

Он указал, что за это время потери армии Украины составили свыше 560 военнослужащих, а также десять танков, восемь боевых бронированных машин, 26 автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии.

Стало известно, как хоронят погибших солдат ВСУ

Массово погибших солдат Вооруженных сил Украины хоронят в братских могилах по 100 человек в каждой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

«Котлован для братской могилы рассчитывается на 100 погибших с раскладкой первого и второго ряда тел и останков с последующей их засыпкой землей», — рассказал собеседник агентства.