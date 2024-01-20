Пентагон: американский беспилотник упал возле авиабазы "Балад" в Ираке

Пентагон подтвердил падения американского дрона возле авиабазы "Балад" в Ираке. Об этом пишет РИА Новости. Сообщается, что беспилотник попал в распоряжение иракских властей, ведется расследование инцидента. При падении БПЛА никто не пострадал. По данным телеканала CNN-Arabic, с 20 декабря шиитские боевики совершили шесть атак на американские военные объекты в Сирии и Ираке. С начала октября было зафиксировано более 90 нападений на базы США. 16 января Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о пуске 24 ракет по объектам в Иракском Курдистане и Сирии. В КСИР добавили, что четыре ракеты Kheibar Shekan были выпущены по позициям ИГ (организация запрещена в России) в районе Идлиб, девять снарядов по позициям "террористических группировок" в других районах Сирии, еще 11 ракет выпустили из разных частей Ирана по позициям израильской разведки "Моссад" в Иракском Курдистане.