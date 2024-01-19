Лукашенко назвал последствия появления ядерного оружия в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после появления в стране ядерного оружия «все опустили крылья». Об этом сообщает его пресс-служба.
«Как только в Беларуси появилось ядерное оружие — все крылья опустили. И соседи, ошалевшие наши, и другие», — сказал Лукашенко.
При этом он выразил надежду, что не только ему, но и новому поколению политиков Белоруссии не придется думать о его применении. Лукашенко назвал ядерное оружие «страшным».
Также президент отметил сотрудничество с Россией, указав, что ранее страна получила от РФ ракетные комплексы «Искандер», которые являются дополнительным фактором сдерживания. Кроме того Лукашенко указал, что Минск развивает собственный военно-промышленный сектор, сохранив научные и производственные школы, которые остались в стране со времен СССР.