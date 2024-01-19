ВС РФ прорвались в жилую застройку Авдеевки

Российские военные, по предварительной информации, взяли под свой контроль один из важнейших укрепленных районов вблизи промышленной зоны в Авдеевке. Об этом сообщил представитель Добровольческого штурмового корпуса (ДШК) Алексей Селиванов, пишет "Лента.ру".

По его словам, бойцы Вооруженных сил РФ прорвались в жилую застройку города с юга. В операции приняли участие штурмовые отряды бригады "Ветераны", которые к полудню 19 января заняли четыре улицы в частном секторе.

Селиванов подчеркнул, что за последние сутки российские войска продвинулись вперед на несколько километров. При этом солдаты ожидали мощной контратаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), но ее не произошло.

"Всего два раза попытались отбить, но на удивление слабо", — сказал представитель ДШК.

Он добавил, что сначала военные ВС РФ взяли под свой контроль один из укрепрайонов на возвышенности вблизи промышленной зоны. Данный объект солдаты прозвали "Мусоркой".