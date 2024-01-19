Разведка США дала прогноз по срокам конфликта на Украине

Разведывательные службы США и других стран Запада считают, что конфликт на Украине продлится еще не менее двух-пяти лет. Об этом сообщает CNN.

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«Оценки отличаются, однако все они предполагают, что военные действия будут длиться еще как минимум два года», – говорится в сообщении.

Некоторые западные чиновники считают, что конфликт на Украине затянется на пять лет.

По данным CNN, в среду президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обсудил с представителями конгресса, какие возможности Украины могут оказаться истощены уже в ближайшее время. Глава американской разведки Аврил Хейнс доложил главе государства, что без поддержки США у ВСУ скоро закончатся артиллерийские боеприпасы и системы противовоздушной обороны.