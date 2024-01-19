Армия Польши обзавелась дефектными винтовками на $500 млн

Армия Польши за последние шесть лет закупила примерно 200 тысяч винтовок Grot на $500 млн, сообщает портал Onet. По его данным, оружие имеет серьезные дефекты.

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Солдаты спецназа написали, что винтовочные наконечники «заведомо» заедали, во многих экземплярах после занятий отсутствовали элементы оружия, а в других ломались детали, как шпиль, — уточнили авторы Onet Мартин Вырвал и Эдита Жемла.

Кроме того, в ходе испытаний оружия обнаружилась низкая кучность стрельбы и перегревание ствола. Также в ходе тестирования каждая пятая винтовка вовсе не могла выстрелить. Grot так и не получили сертификата от польского Минобороны, однако Антони Мачеревич, бывший главой ведомства, распорядился о закупке оружия. В 2022 году 10 тысяч таких винтовок передали ВСУ.