Армия Польши обзавелась дефектными винтовками на $500 млн
Армия Польши за последние шесть лет закупила примерно 200 тысяч винтовок Grot на $500 млн, сообщает портал Onet. По его данным, оружие имеет серьезные дефекты.
Солдаты спецназа написали, что винтовочные наконечники «заведомо» заедали, во многих экземплярах после занятий отсутствовали элементы оружия, а в других ломались детали, как шпиль, — уточнили авторы Onet Мартин Вырвал и Эдита Жемла.
Кроме того, в ходе испытаний оружия обнаружилась низкая кучность стрельбы и перегревание ствола. Также в ходе тестирования каждая пятая винтовка вовсе не могла выстрелить. Grot так и не получили сертификата от польского Минобороны, однако Антони Мачеревич, бывший главой ведомства, распорядился о закупке оружия. В 2022 году 10 тысяч таких винтовок передали ВСУ.
Ранее гендиректор Московской оружейной компании Ярослав Табольский рассказал о новом снайперском комплексе Raptor Tactical («Рэптор тэктикал»), уже произведшем фурор среди российских военных, в том числе и в зоне СВО. По его словам, она не хуже отечественных и импортных аналогов. Вся винтовка состоит из отечественных комплектующих. При этом она «ремонтопригодная и сервиснообслуживаемая». Помимо этого, Raptor Tactical соответствует трем основным показателям выстрелов и попаданий — точности, стабильности и кучности.