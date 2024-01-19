Российские войска взяли важные высоты неподалеку от Артемовска

Российские войска контролируют примерно треть поселка Богдановка, они сумели закрепиться на высотах, окружающих населенный пункт, и постепенно замыкают его «в клещи». Об этом рассказал «Ленте.ру» представитель Добровольческого штурмового корпуса (ДШК) Алексей Селиванов.

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Богдановка расположена к северо-западу от Артемовска, недалеко от города Часов Яр. По словам представителя корпуса, сейчас на этом направлении держат оборону несколько украинских бригад территориальной обороны и подразделений ССО.

«Пленные говорят, у Вооруженных сил Украины (ВСУ) не стоит задачи обороняться любой ценой. Важная цель — максимально уничтожать нашу живую силу и отступать с боем при невозможности удерживать фронт», — сказал Селиванов.

Он также упомянул, что штурмовики отряда «Борз», действующие на территории Богдановки, активно ищут проходы в минных полях, чтобы продолжить наступление.

Его сослуживец, заместитель командира отряда Енисей (входит в состав ДШК) с позывным Гаршти пояснил, что за последние несколько недель активность украинской армии на этом участке снизилась почти до минимума.

«Практически не работает артиллерия и минометы. Единственное, усилились атаки БПЛА. Если появляется любая машина, на нее заходит до трех целей. Первая — подбивает транспорт, вторая бьет по группе. Порой работают даже по одиночным целям, включая отдельных солдат», — заключил Гаршти.