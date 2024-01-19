Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк предостерег украинские вооруженные силы от стратегии «активной обороны», если она не будет сопровождаться наступательным компонентом. RT на русском

В интервью Financial Times он сказал, что концентрация Киева на обороне без наступательных действий станет "ошибкой исторического масштаба". По сути, это является передачей ему инициативы в руки России, заявил Загороднюк. Российская газета