Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк предостерег украинские вооруженные силы от стратегии «активной обороны», если она не будет сопровождаться наступательным компонентом. RT на русском
В интервью Financial Times он сказал, что концентрация Киева на обороне без наступательных действий станет "ошибкой исторического масштаба". По сути, это является передачей ему инициативы в руки России, заявил Загороднюк. Российская газета
Загороднюк в конце прошлого года публично признал, что в ВСУ существуют проблемы, связанные с коррупцией. По его словам, в системе существуют определенные лазейки, которыми пользуются некоторые призывники для освобождения от службы. Попытки Зеленского исправить ситуацию, например, путем увольнения всех глав региональных призывных комиссий, успехом не увенчались. Экс-министр обороны подчеркнул, что призывники продолжают уклоняться от военной службы разными способами, например, откупом. News.ru