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Экс-глава МО Украины предостерег ВСУ от «ошибки исторического масштаба»

Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк предостерег украинские вооруженные силы от стратегии «активной обороны», если она не будет сопровождаться наступательным компонентом. RT на русском

В интервью Financial Times он сказал, что концентрация Киева на обороне без наступательных действий станет "ошибкой исторического масштаба". По сути, это является передачей ему инициативы в руки России, заявил Загороднюк. Российская газета

Загороднюк в конце прошлого года публично признал, что в ВСУ существуют проблемы, связанные с коррупцией. По его словам, в системе существуют определенные лазейки, которыми пользуются некоторые призывники для освобождения от службы. Попытки Зеленского исправить ситуацию, например, путем увольнения всех глав региональных призывных комиссий, успехом не увенчались. Экс-министр обороны подчеркнул, что призывники продолжают уклоняться от военной службы разными способами, например, откупом. News.ru

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