Дания выделила деньги на усиление разведки в Арктике

Дания выделила 2,74 миллиарда датских крон (около 400 миллионов долларов) на усиление наблюдения и разведки в Арктике и Северной Атлантике. Об этом сообщает Reuters.

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Крупная сумма денег выделена в рамках более широкого рамочного соглашения по обновлению датской обороны и обеспечению соответствия целям НАТО. В Министерстве обороны Дании уточнили, что в программе будут использоваться дроны дальнего действия, которые помогут отслеживать растущую гражданскую и военную активность в Арктическом регионе.

Как отмечает агентство, гонка мировых держав за контроль над ресурсами и водными путями ускорила сокращение ледникового покрова в Арктике. Однако Дания ставит перед собой цель обезопасить и защитить арктический остров Гренландия и Фарерские острова в Северной Атлантике. «В будущем королевство должно взять на себя большую ответственность за безопасность во всем регионе. Это означает, что нам нужно использовать больше сил в Арктике и Северной Атлантике», — заявил датский министр обороны Троэльс Лунд Поульсен.