Уничтоженные в Харькове наемники могли состоять в «Иностранном легионе»
Французские наемники, которые были среди уничтоженных в Харькове боевиков, могли состоять в «Иностранном легионе». Как сообщает RT, об этом заявил французский политико-стратегический аналитик Ксавье Моро.
По его словам, в подразделении могут служить около 145 французов — около 30% из них являются неонацистами. Кроме них на Украине присутствуют и французские инструкторы — это военные, которые находятся в «неоплачиваемом отпуске».
При этом Моро отметил, что среди наемников на Украине не так много французов. Преимущественно это поляки, грузины, американцы, англичане и канадцы.
Ранее Минобороны сообщало, что ВС РФ нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове. Основу подразделения составляли французы. В результате атаки уничтожены свыше 60 боевиков, более 20 получили ранения.
Военный эксперт Александр Артамонов заявлял, что наемники из Франции могли быть откомандированными военнослужащими Вооруженных сил страны. По его словам, в их задачи входило использование поставленной Парижем на Украину техники.