Уничтоженные в Харькове наемники могли состоять в «Иностранном легионе»

Французские наемники, которые были среди уничтоженных в Харькове боевиков, могли состоять в «Иностранном легионе». Как сообщает RT, об этом заявил французский политико-стратегический аналитик Ксавье Моро.

По его словам, в подразделении могут служить около 145 французов — около 30% из них являются неонацистами. Кроме них на Украине присутствуют и французские инструкторы — это военные, которые находятся в «неоплачиваемом отпуске».

При этом Моро отметил, что среди наемников на Украине не так много французов. Преимущественно это поляки, грузины, американцы, англичане и канадцы.

Ранее Минобороны сообщало, что ВС РФ нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове. Основу подразделения составляли французы. В результате атаки уничтожены свыше 60 боевиков, более 20 получили ранения.