ЦАХАЛ ликвидировал высокопоставленного деятеля "Исламского джихада"

"Ваэль Абу-Фануна, высокопоставленный деятель "Исламского джихада", был уничтожен в результате точного авиаудара ВВС", - говорится в сообщении. "Абу-Фануна был заместителем руководителя операций психологической войны "Исламского джихада" и занимал несколько должностей в рядах террористической организации, в том числе должность помощника Халила Бахтини, командующего "Исламского джихада" в северном районе сектора Газа", - уточнили военные.

В пресс-службе добавили, что "Абу-Фануна отвечал за публикацию видеозаписей ракетных обстрелов Израиля "Исламским джихадом", а также за создание и распространение документации об израильских заложниках в рамках психологической войны террористических организаций в секторе Газа против израильского общества".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и пожилых людей. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.